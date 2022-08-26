【限電停產】法外貿：高溫令供電短期受壓，影響農業汽車等行業

《環富通基金頻道２６日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ

Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表有關四川電力短缺對中國經濟之連鎖影響的研究報告。她

指，除了持續的疫情和房地產危機，中國現在正面臨又一個考驗：高溫和乾旱引起的新一輪電力

短缺。由於部分河流斷流，水力發電受到直接影響，其中四川省的情況最為嚴重。當地政府不得

不限制工業用電，以保證最低限度的居民用電供應。



＊四川為部分產品製造中心，上海對四川水電依賴度高＊



從全國來看，水力發電佔總發電量的１６％，是中國第二大電力來源。第一大電力來源仍是

熱能，２０２１年佔全國總發電量的６７％。不過，就四川省而言，８２％的電力都來自水力發

電，因此高溫和乾旱對於四川的衝擊是最大的。四川是部分產品的主要製造中心，中國７％的化

工產品和８％的太陽能電池出口都來自於這裏。此外，天齊鋰業（０９６９６）的總部也位於四

川，這裏也是寧德時代（深：３００７５０）的重要基地，這兩家企業分別是鋰化學品和電動汽

車電池的領先生產商。

四川作為電力大省，貢獻了全國水力發電量的２６％，正常情況下除了本省供電外，四川還

向其他省份輸送電力。我們的測算顯示，江西和上海對四川水電的依賴度最高，分別佔其用電量

的 １９％和１８％。考慮到上海與其他省份的聯繫，以及在供應鏈和出口中的作用，任何限電

將波及汽車和半導體行業。極端天氣也意味著更多省份可能加入電力短缺的行列，因為水電是許

多省份的供電方式之一。



＊恐損農作物收成推高通脹，高溫無法藉行政命令消除＊



水力發電短缺的根本問題在於乾旱，這可能影響農作物收成。今年夏天降雨量同比減少超過

４０％，３２９９萬畝耕地（佔全國耕地面積１﹒７％）受到缺水影響，其中包括湖北、湖南

和江蘇等主要農作物大省。乾旱可能會影響水稻和玉米等秋季作物的收成，從而進一步推高糧食

通脹。

總體而言，中國今年夏天的高溫和乾旱對四川和很多其他省份的電力供應造成了短期壓力，

並且影響到農業、汽車、化工和半導體等行業。去年中國也經歷過一次電力短缺和限電，但這兩

次的根本原因不同。去年地方政府需要努力遵守年度排放目標，隨後排放目標暫時取消、壓力得

以緩解，但今年的高溫天氣無法通過行政命令消除。如果入秋後氣溫降低、降水恢復，那麼四川

的水電短缺將不會持續下去。但天氣無法人為控制，這場突如其來的衝擊提示人們重視氣候風險

，這是中國中期增長模式的一個額外制約因素。（ｗａ）

