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26/08/2022 09:18

【聚焦人幣】人幣中間價由兩年低位反彈，升５０點報６﹒８４８６

　　《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８４８６，
較上個交易日升５０點子，暫時脫離兩年低位，上個交易日報６﹒８５３６。
　　投資者等待聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會的講話，以判斷美國未來加息的步伐，美元續
周四（２５日）回落。美匯指數紐約尾盤跌０﹒２３％，報１０８﹒４３，盤中跌破１０８，至
一周低點。歐元兌美元幾乎持平，報０﹒９９７３，盤中曾觸及１算。市場預估，聯儲局下月再
度升息７５基點的機率為６５％，加息５０基點的機率為３５％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８４８６　　－５０﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８３３３　－１１４﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　５﹒０１７８　＋１０３﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７２８　　　－７﹒１０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒１０６５　　＋９３﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７７６２　＋３２９﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２６０３　＋１４６﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９３４２　　＋９０﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１１２３　　＋９４﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２９８７　　＋５１﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６５２３　　　－９﹒１０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒８１５１　＋３４３﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４４１６　－２７７﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒７５００　　－５２﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

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