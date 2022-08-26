【聚焦人幣】人幣中間價由兩年低位反彈，升５０點報６﹒８４８６

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８４８６，
較上個交易日升５０點子，暫時脫離兩年低位，上個交易日報６﹒８５３６。
投資者等待聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會的講話，以判斷美國未來加息的步伐，美元續
周四（２５日）回落。美匯指數紐約尾盤跌０﹒２３％，報１０８﹒４３，盤中跌破１０８，至
一周低點。歐元兌美元幾乎持平，報０﹒９９７３，盤中曾觸及１算。市場預估，聯儲局下月再
度升息７５基點的機率為６５％，加息５０基點的機率為３５％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８４８６ －５０﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８３３３ －１１４﹒００
１００日圓╱人民幣 ５﹒０１７８ ＋１０３﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７２８ －７﹒１０
１英鎊╱人民幣 ８﹒１０６５ ＋９３﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７７６２ ＋３２９﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２６０３ ＋１４６﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９３４２ ＋９０﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１１２３ ＋９４﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２９８７ ＋５１﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２３ －９﹒１０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８１５１ ＋３４３﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４４１６ －２７７﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒７５００ －５２﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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