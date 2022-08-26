【聚焦人幣】人幣中間價由兩年低位反彈，升５０點報６﹒８４８６

《經濟通通訊社２６日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８４８６，

較上個交易日升５０點子，暫時脫離兩年低位，上個交易日報６﹒８５３６。

投資者等待聯儲局主席鮑威爾於全球央行年會的講話，以判斷美國未來加息的步伐，美元續

周四（２５日）回落。美匯指數紐約尾盤跌０﹒２３％，報１０８﹒４３，盤中跌破１０８，至

一周低點。歐元兌美元幾乎持平，報０﹒９９７３，盤中曾觸及１算。市場預估，聯儲局下月再

度升息７５基點的機率為６５％，加息５０基點的機率為３５％。



貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）

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１美元╱人民幣 ６﹒８４８６ －５０﹒００

１歐元╱人民幣 ６﹒８３３３ －１１４﹒００

１００日圓╱人民幣 ５﹒０１７８ ＋１０３﹒００

１港元╱人民幣 ０﹒８７２８ －７﹒１０

１英鎊╱人民幣 ８﹒１０６５ ＋９３﹒００

１澳元╱人民幣 ４﹒７７６２ ＋３２９﹒００

１紐元╱人民幣 ４﹒２６０３ ＋１４６﹒００

１新加坡╱人民幣 ４﹒９３４２ ＋９０﹒００

１瑞郎╱人民幣 ７﹒１１２３ ＋９４﹒００

１加元╱人民幣 ５﹒２９８７ ＋５１﹒００

１人民幣╱林吉特 ０﹒６５２３ －９﹒１０

１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒８１５１ ＋３４３﹒００

１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４４１６ －２７７﹒００

１人民幣╱韓元 １９４﹒７５００ －５２﹒００

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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。

人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一

美元中間價貶值１﹒９％。

