【新冠肺炎】上海昨現１例本土社會面新冠確診病例

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕２６日上海專電》上海衛健委通報，昨日上海新增本土新冠

肺炎確診病例１例和無症狀感染者１例，其中１例確診病例在社會面發現。此外，上海昨日還新

增境外輸入性新冠肺炎確診病例４例和無症狀感染者４例，其中１例境外輸入無症狀感染者在社

會面發現。根據疫情所涉及的區域，上海新增一個高風險區、一個中風險區，均位於楊浦區。

截至目前，上海仍有４個高風險區、３個中風險區。

