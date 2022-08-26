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26/08/2022 09:15

【新冠肺炎】全國昨新增本土陽性１５０１宗，海口市轉常態化防控

　　《經濟通通訊社２６日專訊》全國昨日（２５日）新增本土陽性１５０１宗，按日再見回落
。國家衛健委公布，昨日報告新增確診病例３１２例。其中，境外輸入病例５０例，含４例由無
症狀感染者轉為確診病例；本土病例２６２例（海南１１１例，西藏８３例，四川２７例，陝西
１５例，重慶８例，廣東４例，遼寧３例，青海３例，山西２例，新疆２例，內蒙古１例，上海
１例，江西１例，河南１例），含９１例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。無新
增疑似病例。
　　全國報告新增無症狀感染者１３１６例，其中境外輸入７７例，本土１２３９例（西藏
４４４例，海南２８５例，新疆１３３例，青海１０３例，河南６７例，陝西５１例，四川３９
例，江西２０例，湖北１３例，廣西１３例，河北１２例，重慶１２例，遼寧９例，甘肅８例，
山東６例，黑龍江５例，江蘇５例，廣東４例，福建３例，浙江２例，天津１例，上海１例，湖
南１例，雲南１例，寧夏１例）。
　　海南海口市中、高風險區清零，市疫情防控工作指揮部決定自２０２２年８月２６日起，解
除龍華區的海秀中路以北，濱貿路以東，金貿西路、金貿中路、金龍路以南，金秀街、金翠街以
西的合圍區域（除秀英村區域外）中風險區管控措施。解除後，全市轉為常態化防控。（ｗｌ）

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