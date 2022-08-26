【新冠肺炎】中國二手車大會因舉辦地出現疫情延期舉行

《經濟通通訊社２６日專訊》２０２２年中國二手車大會計劃８月２９－３１日在成都召開

，但舉辦會場成都世紀城會議中心所在街道小區８月２５日被劃為中風險地區。中國汽車流通協

會２６日通告，為確保參會嘉賓安全順利參會及會後返程，經協會研判並慎重決定將會議延期，

具體日期另行通知。（ｄｗ）

