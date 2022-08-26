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26/08/2022 14:42

【新冠肺炎】中國二手車大會因舉辦地出現疫情延期舉行

　　《經濟通通訊社２６日專訊》２０２２年中國二手車大會計劃８月２９－３１日在成都召開
，但舉辦會場成都世紀城會議中心所在街道小區８月２５日被劃為中風險地區。中國汽車流通協
會２６日通告，為確保參會嘉賓安全順利參會及會後返程，經協會研判並慎重決定將會議延期，
具體日期另行通知。（ｄｗ）

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