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26/08/2022 16:08

【限電停產】長安汽車：重慶工廠限電停產，料８月減產１０萬輛

　　《經濟通通訊社２６日專訊》長安汽車（深：０００６２５）２６日晚間公告，８月以來持
續高溫，公司接到相關部門通知，要求在重慶基地實施限電停產。受此影響，公司８月產銷目標
預計減量約１０萬輛，對當月產銷產生較大影響，對全年目標影響有限。
　　公告指，將積極與相關部門就供電保障有關事項保持良好溝通，優化９月排產方案，盡最大
努力降低相關影響。（ｄｗ）

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