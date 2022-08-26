【新冠肺炎】美國９月５日起暫停四家中國航企２６個飛往中國航班

《經濟通通訊社２６日專訊》美國政府周四（２５日）表示，將暫停四家中國航空公司從美

國飛往中國的２６個航班，以此回應中國政府因出現新冠感染病例而暫停部分美國航空公司航班

的決定。

美國政府決定從９月５日開始暫停廈門航空（滬：６００８９７）、國航（００７５３）

（滬：６０１１１１）、南航（０１０５５）（滬：６０００２９）和東航（００６７０）

（滬：６００１１５）的航班，持續到９月２８日。

中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇回應稱，美國運輸部的行動極其不負責任，毫無根據地暫

停中國航班。大使館強調，中國的航班熔斷措施是公平和透明的，同時適用於中國和外國航空公

司，並符合雙邊航空運輸協議。



＊民航局８月優化熔斷措施，中美間航班仍顯著少於疫前＊



美國運輸部提及，最近美國航空、達美航空與聯合航空的２６架航班因出現新冠病例被暫停

。暫停的航班包括從洛杉磯起飛的１９個航班和從紐約起飛的７個東方航空航班。美國政府已多

次向中國政府提出反對意見，稱該規則將「責任不當地歸咎於承運人」，因為旅客從美國登機前

檢測為陰性，但「在抵達中國後檢測為陽性」。在最近的航班取消之前，３家美國航空公司和４

家中國航空公司每周在兩國之間運營約２０個航班，遠遠低於疫情前的每周１００多班。

中國民航局定於８月７日起優化調整國際定期客運航班熔斷措施，對確診旅客人數達到５例

的航空公司單一入境航班，當確診旅客佔比達到該航班入境旅客人數４％時，暫停運行一周。當

確診旅客佔比達到該航班入境旅客人數８％時，暫停運行兩周。熔斷的航班量不得調整用於其他

航線。（ｗｌ）

