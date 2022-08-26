【限電停產】四川限電影響民生，綿陽三台縣機關帶頭分時段停電

《經濟通通訊社２６日專訊》超強熱浪席捲華中地區，四川嚴重缺水導致無電可發，限電措

施至今已經持續到１１天，並已顯著影響到民生用電。四川省綿陽市三台縣市民反映，當地近期

頻繁停電。８月２５日，縣發展和改革局回應稱，當前發電廠自發電量僅僅達到滿發的３０％－

４０％，縣委政府已要求各級機關企事業單位帶頭節約用電，８月１８日起，中午１２點到２點

，下午６點到第二天早上８點全縣所有機關全部停電來保民生。

縣發改委介紹，８月７日以來三台縣最高氣溫達４０℃以上，目前涪江水已經接近干枯狀態

。極端高熱天氣又導致居民生活用電負荷飆升，較去年同期增長４０％以上。所以受自發電和下

網量的影響，同時也根據負荷調控要求，對用電負荷大超載的１０千伏線路進行了輪流停運避險

，避免因負荷過重導致縣域電網出現大面積停電事故。這是近期頻繁停電的主要原因。

事實上，從８月１５日０點開始，全縣除保民生、保安全需要，其餘企業全部暫停生產。同

時，縣委縣政府已成立讓電於民節約用電工作專班，每天組織人員開展督導檢查全縣鎮鄉商超、

商戶、娛樂等用電戶控制空調溫度等。（ｗｌ）

