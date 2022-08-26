  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2022 13:46

【限電停產】四川限電影響民生，綿陽三台縣機關帶頭分時段停電

　　《經濟通通訊社２６日專訊》超強熱浪席捲華中地區，四川嚴重缺水導致無電可發，限電措
施至今已經持續到１１天，並已顯著影響到民生用電。四川省綿陽市三台縣市民反映，當地近期
頻繁停電。８月２５日，縣發展和改革局回應稱，當前發電廠自發電量僅僅達到滿發的３０％－
４０％，縣委政府已要求各級機關企事業單位帶頭節約用電，８月１８日起，中午１２點到２點
，下午６點到第二天早上８點全縣所有機關全部停電來保民生。
　　縣發改委介紹，８月７日以來三台縣最高氣溫達４０℃以上，目前涪江水已經接近干枯狀態
。極端高熱天氣又導致居民生活用電負荷飆升，較去年同期增長４０％以上。所以受自發電和下
網量的影響，同時也根據負荷調控要求，對用電負荷大超載的１０千伏線路進行了輪流停運避險
，避免因負荷過重導致縣域電網出現大面積停電事故。這是近期頻繁停電的主要原因。
　　事實上，從８月１５日０點開始，全縣除保民生、保安全需要，其餘企業全部暫停生產。同
時，縣委縣政府已成立讓電於民節約用電工作專班，每天組織人員開展督導檢查全縣鎮鄉商超、
商戶、娛樂等用電戶控制空調溫度等。（ｗｌ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話26/08/2022
《午市前瞻》專家指今次中概消息最有望成事　科技股宜回落再部署
人氣文章FOCUS26/08/2022
【FOCUS】鮑公今晚料放鷹　市場續押虛張聲勢
人氣文章財經熱話26/08/2022
申洲上半年毛利率急跌前景堪憂　大行齊降目標價曾急插一成
人氣文章財經熱話26/08/2022
【收息股】中海油增派息都要跌？同北水有關？
人氣文章大行報告26/08/2022
【大行炒D乜】友邦、國壽、申洲、農夫、青啤大行點睇　一click就知道
人氣文章開市Good Morning26/08/2022
溫鋼城：傳中美研允美赴港審查沒增達成協議機會　阿里短期阻力百元關
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金