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即市新聞

26/08/2022 16:39

【聚焦人幣】人幣即期收跌１１８點子，報６﹒８６８５兌一美元

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民幣中間價由兩年低位反彈，人民幣兌一美元即期匯率
（ＣＮＹ）今早跟隨小幅高開１５點，此後未能維持升勢，收報６﹒８４８６，較上個交易日４
時３０分收盤價跌１１８點子。全日在６﹒８４８７至６﹒８６６０之間波動。
　　離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）現跌１７４點子，報６﹒８６８５。
　　交易員表示，近期美指維持高位運行，疊加市場購匯需求偏多，人民幣中間價偏強有利於穩
定市場預期，接下來關注晚間美聯儲主席鮑威爾的講話。他們並表示，監管層釋放的維穩信號或
是希望市場在關鍵事件前保持冷靜。
　　據《新華社》引述國家外匯管理局負責人表示，８月以來境外投資者總體淨買入中國證券，
體現了人民幣資產的長期投資價值。當前，中國外匯市場主體參與更趨理性，保持「逢高結匯」
的交易模式，匯率預期平穩，有助於人民幣匯率在合理均衡水平上保持基本穩定。新加坡華僑銀
行大中華地區研究主管謝棟銘稱，目前中國經濟最重要的還是預期，出現人民幣單邊貶值預期不
利預期管控，「最好就是人民幣盡量少出現在頭條，可能是中國比較好的場景」。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８４８６，較上個交易日升５０點子，暫
時脫離兩年低位，上個交易日報６﹒８５３６。（ｗｌ）

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