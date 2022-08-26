【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，全周零投放零回籠

《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行連續第２３日進行２０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平，為２％。
公開市場今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。全周計，公開市場零投放零回籠。
（ｗｌ）
【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動
|大行報告26/08/2022
【大行炒D乜】友邦、國壽、申洲、農夫、青啤大行點睇 一click就知道
|開市Good Morning26/08/2022
溫鋼城：傳中美研允美赴港審查沒增達成協議機會 阿里短期阻力百元關
|財經熱話26/08/2022
【虛幣世界】市場靜候鮑威爾講話，加密貨幣未見有大波動
|財經熱話25/08/2022
【通脹失控】溫灼培：英鎊兌港元離9算不遠！
|中國故事25/08/2022
《神州經脈》國務院續泵水穩經濟 A場滬強深弱 人幣止步五連貶
|財經熱話25/08/2022
《蒙牛很牛》業績勝預期股價飆一成 券商看得牛大和$59高盛$54.9
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰