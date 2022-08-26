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26/08/2022 09:26

【人行操作】人行２０億逆回購利率持平，全周零投放零回籠

　　《經濟通通訊社２６日專訊》人民銀行連續第２３日進行２０億元（人民幣．下同）７天期
逆回購，中標利率持平，為２％。
　　公開市場今日有２０億元逆回購到期，完全對沖到期量。全周計，公開市場零投放零回籠。
（ｗｌ）

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