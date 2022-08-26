【ＦＯＣＵＳ】鮑公今晚料放鷹，市場續押虛張聲勢

【ＦＯＣＵＳ】「高通脹或是暫時（ｌｉｋｅｌｙ ｔｏ ｐｒｏｖｅ

ｔｅｍｐｏｒａｒｙ）」，去年８月Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會上的金句，以及一系列後知

後覺操作，將鮑威爾為首的美聯儲，釘上「分析失敗、預測失敗、溝通失敗」的恥辱柱。面對會

址所在的懷俄明州落磯山腳小鎮，房價中位數７月突破３００萬美元，另一邊廂卻是食物銀行需

求高漲－－周五（２６日）稍後將就經濟前景發表演講的鮑公，抗通脹決心幾何？



＊忌憚通脹根深蒂固更甚衰退＊



美國高通脹的困境，在小鎮Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ顯露無疑。當地掛牌房屋中位數７月

企上３００萬美元，５年翻了兩倍；在鎮上工作的酒店廚師、店舖經理，因為找不到低於百萬美

元的單位，而不得不選擇車程４５分鐘以外的地區居住。位於聯排別墅對面的食物銀行，每日分

發超過千份免費餐點。

一邊是通脹高燒不退，考驗聯儲政策信用度；另一邊是衰退警告大作，走得太遠恐撞硬著陸

冰川－－激進加息何時轉向？市場屏息以待的鮑威爾今年Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ年會演講，

將於本港時間今晚登場。

從聯儲６月提交國會的半年度貨幣政策報告「決心採取必要措施恢復物價穩定」，以及鮑公

出席歐洲央行年度經濟研討會「必須迅速加息，即使這麼做會增加衰退風險」等言論看，對通脹

根深蒂固的忌憚，似乎更甚經濟衰退。



＊歐央同驚脫錨，拜登或添亂＊



此跟大洋另端的同行不謀而合。歐洲央行周四（２５日）公布的７月議息會議記錄就提及，

「持續高通脹構成的長期通脹預期脫錨的風險愈來愈大」；所謂脫錨，是指人們喪失對央行令通

脹重回目標的信任，後果恐是工資－價格上漲的惡性循環。

簡而言之，為了自身公信力，即使美歐經濟正雙雙滑向衰退邊緣，但兩大央行都不惜擺出繼

續前置式加息姿態。在鮑公正式發言前，年會東道主、今年有投票權的堪薩斯城聯儲行長

Ｅｓｔｈｅｒ Ｇｅｏｒｇｅ昨日就稱，高通脹仍基礎廣泛，利率可能會超過４％，甚至不排除

超過５％。

令通脹前景更加撲朔迷離的，是拜登宣布將為年收入低於１２﹒５萬美元的借款人免除最多

２萬美元的學生貸款債務，有測算就指，此舉未來１０年將耗費至少２３００億美元，恐抵消通

脹法案削減赤字的努力，並推高ＰＣＥ通脹。此外，油價有掉頭再升之象，布油期貨最新收復

１００美元大關，天然氣、銅、大豆、玉米同拾漲勢。

面對市場仍樂觀押注聯儲虛張聲勢，利率期貨市場維持明年３月加息至３﹒７９３％到頭預

期，美股三大指數齊較６月低點反彈一兩成，鮑公今晚發言會否重設市場預期，拭目以待。

