【新冠肺炎】政務司副司長卓永興快測呈陽性，正進行隔離

《經濟通通訊社２６日專訊》政務司副司長卓永興今日對２０１９冠狀病毒快速抗原測試呈
陽性，正按衞生署衞生防護中心指引進行隔離。
卓永興昨日有上班。他在工作時有佩戴口罩及遵守有關防疫措施，並每日進行快速抗原測試
，最近亦沒有外遊紀錄。副司長辦公室發言人表示，會為有關樓層徹底清潔和消毒，並遵照衞生
署衞生防護中心的建議，安排相關職員接受檢測。（ｃｌ）
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