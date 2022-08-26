【新冠肺炎】盧寵茂：關注高官確診，暫不考慮公務員在家工作

《經濟通通訊社２６日專訊》近日多名高官確診新冠肺炎，醫務衞生局局長盧寵茂表示，非

常關注高級官員受感染的情況，相信這可能反映了社區感染上升。他留意會否引起大規模爆發，

除了快速檢測外，亦建議公務員每星期做兩次核酸檢測。他指政府暫時不考慮公務員在家工作。

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