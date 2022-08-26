【外圍經濟】阿根廷立法禁止３１種物品進口，以減少美元流失

《經濟通通訊社２６日專訊》阿根廷政府周四（２５日）宣布，限制３１種物品進口，其中

包括遊艇、威士忌、窩夫餅及螢光筆等。法例立即生效。

這限制措施是政府為穩定貨幣，以及遏制飆升超過７０％的通脹所做的嘗試。

政府發言人表示，官員發現這３１種物品的進口量大幅增加，令國家的整體進口費用飆升，

使央行的美元流失，所以需要立法禁止。（ｒｃ）

