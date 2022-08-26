【企業盈警】中國金屬利用（０１６３６）料中期虧損５億人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》中國金屬利用（０１６３６）公布，預期截至６月３０日止中

期虧損約５億元人民幣，比去年同期虧損７２００萬元人民幣有所擴大。

該集團指，虧損大幅上升主因增值稅退稅減少、呆帳撥備大增及在疫情下銷售交易量下降，

但日常經營及財務狀況穩定

該集團不遲於本月公布業績。（ｗｈ）

