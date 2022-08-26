【企業盈喜】中國恒泰集團（０２０１１）料中期溢利８５０萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》中國恒泰集團（０２０１１）公布，預期截至６月３０日止中

期溢利約８５０萬元，去年同期虧損４１０萬元。

該集團指，轉虧為盈主因產品售價及銷量上升，令收入及毛利同比分升約１１％及

３１﹒８％。

該集團預期於本月底公布業績。（ｗｈ）

