【企業盈喜】曠逸國際（０１６８３）料中期淨利潤增８０％

《經濟通通訊社２６日專訊》曠逸國際（０１６８３）公布，預期截至６月３０日止中期淨
利潤不少於７００萬元，增加約７９﹒５％。
該集團指，預期淨利潤增加主要由於消費者產品業務收益增加以及預期信貸虧損撥備撥回。
該集團預期於本月３１日或前後公布業績。（ｗｈ）
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