【企業盈警】亞洲電視（０７０７）料中期虧損擴至８８００萬人幣

《經濟通通訊社２６日專訊》亞洲電視（００７０７）公布，預期截至６月３０日止中期虧

損將錄得約８４００萬至８８００萬元（人民幣．下同），較去年同期虧損約１６７２萬元有所

擴大。

該集團指，綜合虧損預期大幅增加主因並無去年同期確認出售附屬公司協盛（石獅市）染織

實業收益８０８４萬元及期內出售子公司萬方國際２０％股權虧損約１１５１﹒４萬元。

該集團預期於本月底前公布業績。（ｗｈ）

