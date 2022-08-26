【企業盈警】大唐集團（０２１１７）料中期淨利潤跌最多８０％

《經濟通通訊社２６日專訊》大唐集團（０２１１７）公布，預期截至６月３０日止中期淨

利潤額介乎約５０００萬至６０００萬元人民幣，比去年同期跌最多７９﹒５４％。

該集團指，淨利潤減少主要是由於受房地產行業嚴峻環境影響，銷售收入有所降低，且毛利

率下降，計提的存貨減值有所增加，及匯兌損失等綜合因素所致。

該集團預期於本月底或之前公布業績。（ｗｈ）

