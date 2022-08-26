【企業盈喜】星星集團（０１５６０）料中期虧轉賺６０００萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》星星集團（０１５６０）公布，預期截至６月３０日止中期溢

利約６０００萬元，去年同期虧損約２６００萬元。

該集團指，轉虧為盈主要是由於期內出售發展項目毛利約３０００萬元及由投資物業所產生

公允值增加為約５１００萬元，對比去年同期分別為沒有出售發展項目收益和公允值減少約

８００萬元。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

