【企業盈喜】星星集團（０１５６０）料中期虧轉賺６０００萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》星星集團（０１５６０）公布，預期截至６月３０日止中期溢
利約６０００萬元，去年同期虧損約２６００萬元。
該集團指，轉虧為盈主要是由於期內出售發展項目毛利約３０００萬元及由投資物業所產生
公允值增加為約５１００萬元，對比去年同期分別為沒有出售發展項目收益和公允值減少約
８００萬元。
該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）
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