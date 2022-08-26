  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

26/08/2022 08:31

【企業盈喜】驢跡科技（０１７４５）料中期盈利增２１倍

　　《經濟通通訊社２６日專訊》驢跡科技（０１７４５）公布，預期截至６月３０日止中期盈
利淨額不少於２０００萬元人民幣，較去年同期增加約２１﹒２２倍。
　　該集團指，盈利淨額改善主要由於其他無形資產攤銷有所減少及實施多項預算控制政策，通
過將銷售及分銷開支以及行政開支控制於相對較低水平，提高營運效率。
　　該集團預期於本月３０日或前後公布業績。（ｗｈ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話26/08/2022
【虛幣世界】市場靜候鮑威爾講話，加密貨幣未見有大波動
人氣文章財經熱話25/08/2022
【通脹失控】溫灼培：英鎊兌港元離9算不遠！
人氣文章中國故事25/08/2022
《神州經脈》國務院續泵水穩經濟　A場滬強深弱　人幣止步五連貶
人氣文章財經熱話25/08/2022
《蒙牛很牛》業績勝預期股價飆一成　券商看得牛大和$59高盛$54.9
人氣文章財經熱話25/08/2022
《盤後部署》京東阿里升勢強勁，料恒指短線能企二萬關
人氣文章FOCUS25/08/2022
【FOCUS】國常會穩增長2.0　兩大重點值留意
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金