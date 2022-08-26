【企業盈喜】驢跡科技（０１７４５）料中期盈利增２１倍

《經濟通通訊社２６日專訊》驢跡科技（０１７４５）公布，預期截至６月３０日止中期盈

利淨額不少於２０００萬元人民幣，較去年同期增加約２１﹒２２倍。

該集團指，盈利淨額改善主要由於其他無形資產攤銷有所減少及實施多項預算控制政策，通

過將銷售及分銷開支以及行政開支控制於相對較低水平，提高營運效率。

該集團預期於本月３０日或前後公布業績。（ｗｈ）

