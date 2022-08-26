【企業盈警】金山能源（００６６３）料中期盈轉虧１０００萬元

《經濟通通訊社２６日專訊》金山能源（００６６３）公布，繼早前發盈利警告後，預期截

至６月３０日止中期淨虧損約１０００萬元，而去年同期純利約３２３０萬元。

該集團指，預期由盈轉虧主要由於金融資產減值撥回減少約１５００萬元；及期內並無確認

有關出售一間聯營公司之一次性收益約６６０萬元所致。

該集團將於本月３１日公布業績。（ｗｈ）

