【企業盈警】環球實業（０１０２６）料中期虧損增逾７０％

《經濟通通訊社２９日專訊》環球實業科技（０１０２６）公布，預期截至６月３０日止中

期虧損淨額比去年同期虧損２５１４﹒２萬元大幅增加逾７０％，至逾４２７４萬元。

該集團指，虧損增加主要由於去年１１月收購的金融服務業務虧損及經營成本、員工成本及

行政費用，包括人民幣計值資產的匯兌虧損增加所致。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

