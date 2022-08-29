【企業盈警】亞洲聯網科技（００６７９）料全年盈利減最多７０％

《經濟通通訊社２９日專訊》亞洲聯網科技（００６７９）公布，預期截至６月３０日止年

度盈利將減少約６０％至７０％。

該集團指，引致盈利大幅減少關鍵因素包括期內有關電鍍設備的毛利較去年大幅減低；遞延

代價設算利息收入減少約９７００萬元及預期信貸虧損模式下之減值回撥約６１００萬元。

該集團預期於本月３０日公布業績。（ｗｈ）

