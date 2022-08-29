【大國博弈】交銀：中美審計協議釋積極信號，中概股退市風險未除

《經濟通通訊社２９日專訊》中美簽署審計監管合作協議，雙方對相關會計師事務所合作開

展日常檢查與執法調查作出了具體安排，約定了合作目的、合作範圍、合作形式、信息使用、特

定數據保護等重要事項。交銀國際發表報告認為，該協議簽署釋放積極信號，細節推進仍需時間

，短期中概股退市風險仍不能完全緩釋，未來中概股赴港二次上市╱雙重主要上市趨勢或不變。

報告指，多數互聯網公司第二季度業績超預期，當中，美團（０３６９０）核心本地商業╱

新業務收入按年增９％及４１％，增長潛力確定；京東（０９６１８）收入按年增５％，預計利

潤率將持續提升；快手（０１０２４）所有業務線收入均超預期，國內業務首次實現季度經營盈

利；京東物流（０２６１８）收入按年增２０％，調整後利潤率轉正為０﹒７％，長期增長前景

明朗；匯通達（０９８７８）收入按年增３３％，供應鏈能力持續提升，利潤率穩步提升。

報告又認為，互聯網公司陸續披露第二季度業績，收入增長承壓，降本增效是短期重點，利

潤或超市場預期。受益於下半年經濟復蘇，疫情影響緩解，政策調整後業績具備可比性，及新業

務拉動，預計２０２２年互聯網公司收入增長好於第二季度，業績逐漸企穩，估值吸引。美團為

首選買入。（ｂｉ）



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