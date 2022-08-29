【大國博弈】高盛：市場認為中概股從美國退市風險為５０％

《經濟通通訊社２９日專訊》高盛表示，儘管中美兩國針對數十年的審計僵局達成了初步協

議，但市場仍然認為，中國企業從美國的交易所退市的機率達到５０％。

高盛分析師在報告中指出，根據該公司基於量化模型的「退市晴雨表」，對該項風險的市場

估算已從３月份９５％的峰值回落，但執行風險依然存在，因此還有努力的空間。



＊若不退市，中概股估值可望升１１％＊



上周在美國和香港掛牌的中概股上漲，外界預期雙方即將達成協議，股價有望因此擺脫重大

的監管壓力。雙方日前的聲明顯示，美國官員將取得中國公司的審計底稿，這是中概股能夠繼續

在美國的交易所交易的關鍵一步。

高盛表示，在北京和華盛頓達成最終協議、中國股份「不退市」的最佳情況下，在美國上市

的中概股和ＭＳＣＩ中國指數 估值可能分別上漲１１％和５％。但若這些股份被強制退市，高

盛估計，美國存託憑證和ＭＳＣＩ中國指數將分別下跌１３％和６％。



＊科技、媒體和電信行業超配＊



報告稱，雖然退市方面的不確定性持續存在，但由於監管方面的阻力有了好轉且估值低廉，

高盛仍對科技、媒體和電信行業超配。

恒生科技指數今年仍下跌約２５％，原因是對中國經濟增長放緩的更廣泛疑慮和企業盈利有

好有壞，令股價受壓。投資者普遍認為，北京對科技行業最嚴重的整頓已經結束，但市場情緒依

然脆弱，監管方面任何小動作都會導致股價波動。（ｃｌ）



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