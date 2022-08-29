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即市新聞

29/08/2022 14:55

【大國博弈】高盛：市場認為中概股從美國退市風險為５０％

　　《經濟通通訊社２９日專訊》高盛表示，儘管中美兩國針對數十年的審計僵局達成了初步協
議，但市場仍然認為，中國企業從美國的交易所退市的機率達到５０％。
　　高盛分析師在報告中指出，根據該公司基於量化模型的「退市晴雨表」，對該項風險的市場
估算已從３月份９５％的峰值回落，但執行風險依然存在，因此還有努力的空間。
　
＊若不退市，中概股估值可望升１１％＊
　
　　上周在美國和香港掛牌的中概股上漲，外界預期雙方即將達成協議，股價有望因此擺脫重大
的監管壓力。雙方日前的聲明顯示，美國官員將取得中國公司的審計底稿，這是中概股能夠繼續
在美國的交易所交易的關鍵一步。
　　高盛表示，在北京和華盛頓達成最終協議、中國股份「不退市」的最佳情況下，在美國上市
的中概股和ＭＳＣＩ中國指數　估值可能分別上漲１１％和５％。但若這些股份被強制退市，高
盛估計，美國存託憑證和ＭＳＣＩ中國指數將分別下跌１３％和６％。
　
＊科技、媒體和電信行業超配＊
　
　　報告稱，雖然退市方面的不確定性持續存在，但由於監管方面的阻力有了好轉且估值低廉，
高盛仍對科技、媒體和電信行業超配。
　　恒生科技指數今年仍下跌約２５％，原因是對中國經濟增長放緩的更廣泛疑慮和企業盈利有
好有壞，令股價受壓。投資者普遍認為，北京對科技行業最嚴重的整頓已經結束，但市場情緒依
然脆弱，監管方面任何小動作都會導致股價波動。（ｃｌ）
　
＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述
或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致
損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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