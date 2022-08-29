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29/08/2022 08:57

【虛幣世界】鮑威爾放鷹嚇怕投資者，加密貨幣急瀉

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國聯儲局主席鮑威爾上周五（２９日）在全球央行年會上發
表鷹派演說，預告下月仍會激進加息，道指隨即急瀉逾千點，納指亦跌近５００點，加密貨幣一
同回吐，比特幣跌穿２００００美元關口，目前於１９０００美元水平上落；以太幣亦跌穿５％
，失守１５００美元關口。
　　另外，據內地傳媒報道，阿富汗中央銀行本月在全國范圍內禁止加密貨幣，塔利班臨時政府
已經逮捕數名違抗命令的交易員。據報導，阿富汗赫拉特警察總部刑事調查負責人Ｓａｙｅｄ　
Ｓｈａｈ　Ｓａａｄａａｔ於電話中表示，中央銀行下了一道命令，阻止所有貨幣兌換商、個人
和商人交易欺詐性的數字貨幣，其中包括比特幣。
　　據《經濟通》數據顯示，比特幣現報１９６５５﹒９５元，升０﹒５１％（２４小時比較．
下同）；以太幣現報１４３４﹒０５元，升０﹒５１％；艾達幣報０﹒４２８０元，跌
０﹒３０％；瑞波幣報０﹒３２２０元，跌０﹒０９％。（ｕｌ）
　
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