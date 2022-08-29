【外圍經濟】乾旱令棉花供應減少，價格連續第三周攀升

《經濟通通訊社２９日專訊》極端天氣加劇了對供應的擔憂，在最大出口國美國，棉花期貨
連續第三周上漲。
美國棉花受到乾旱影響，２０２２至２３年的全國產量按年下降２８％。乾旱亦令美國一些
地區的棉花質素下降。
由於美國、巴基斯坦和西非的產量減少，研究公司Ｃｏｔｌｏｏｋ進一步大幅下調２０２２
至２３年度的產量預測，從原先估計的６４萬噸下降至１﹒２萬噸。（ｒｃ）
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