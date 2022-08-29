【外圍經濟】亞洲貨幣遭拋售，印度盧比跌至新低

《經濟通通訊社２９日專訊》美國聯儲局鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會發表鷹派講話後

，全球避險情緒高漲，印度盧比跌至歷史新低。美元兌盧比上漲０﹒３％至８０﹒１２８８，創

歷史新高，隨後回吐部分漲幅。

美元兌日圓則上漲１％至１３９，創７月１５日以來新高。美元兌韓圜升至１３５０﹒８，

是自２００９年４月２９日以來首次突破１３５０關口。（ｒｃ）

