【外圍經濟】亞洲貨幣遭拋售，印度盧比跌至新低

《經濟通通訊社２９日專訊》美國聯儲局鮑威爾在傑克遜霍爾全球央行年會發表鷹派講話後
，全球避險情緒高漲，印度盧比跌至歷史新低。美元兌盧比上漲０﹒３％至８０﹒１２８８，創
歷史新高，隨後回吐部分漲幅。
美元兌日圓則上漲１％至１３９，創７月１５日以來新高。美元兌韓圜升至１３５０﹒８，
是自２００９年４月２９日以來首次突破１３５０關口。（ｒｃ）
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