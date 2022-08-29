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29/08/2022 14:26

【外圍經濟】花旗策略師料日本股市即將進入熊市

　　《經濟通通訊社２９日專訊》花旗集團駐日本的一名股票策略師表示，日本股市即將進入熊
市。日經２２５指數最終可能會跌至２４０００點，東證指數則可能會跌至１６００點，分別比
當前水平低１４％和１７％。
　　他表示，既然市場對聯儲局政策偏鴿派的希望已經破滅，日本股市在不久將來調整恐加劇。
他認為日本股市近期今進入熊市幾乎是不可避免，預計投資者將從成長股轉向價值股，從周期股
轉向防禦型股票。（ｒｃ）

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