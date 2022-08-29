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29/08/2022 14:49

【外圍經濟】乾旱影響農場生產對食品價格構成壓力

　　《經濟通通訊社２９日專訊》乾旱使美國的農作物萎縮，加劇了對全球饑荒的擔憂，並對通
脹造成上升壓力。
　　最新的警告信號來自美國中西部，該處的一些農作物變得太乾，產量較平時減少。此外，黑
海貿易中斷和一些最大種植區的天氣不利，令糧食儲備減少。
　　此外，印度政府正在討論限制碎米出口。分析相信，雖然這一舉措有可能進一步擾亂全球作
物市場並加劇危機，但其影響不如限制所有大米出口那麼嚴重。（ｒｃ）

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