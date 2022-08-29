【陶冬專訪】三任聯儲主席抗滯脹的故事

《經濟通通訊社２９日專訊》美國經濟正面臨滯脹的風險，被市場押注為「骨子裏是鴿派」

的聯儲主席鮑威爾，上周五（２６日）卻在Ｊａｃｋｓｏｎ Ｈｏｌｅ全球央行年會領銜放鷹，

一句加息「ｎｏ ｐｌａｃｅ ｔｏ ｓｔｏｐ ｏｒ ｐａｕｓｅ」，並警告不可避免給企業

和家庭帶來「ｓｏｍｅ ｐａｉｎ」，觸發美股暴瀉，美元指數衝上１０９大關。



瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時，就回顧了

７０年代中的聯儲主席伯恩斯和８０年代初的聯儲主席沃克爾開出的不同政策處方，得到不同的

經濟結果，一探鮑威爾會選哪一條路。



他指，在現代歷史上，滯脹只發生過兩次，第一次在１９７３－７５年，第四次中東戰爭和

石油輸出國組織的原油禁運，催生出了第一次滯脹。第二次在１９７９－８１年，伊朗霍梅尼革

命摧毀了伊朗的石油產能，原油價格再次暴升，催生出了第二次滯脹。由於這兩次滯脹相隔很近

，也有人合在一起稱其為滯脹時代。



在第一次滯脹期，為了遏制通脹，時任聯儲主席伯恩斯在１９７２年３月到１９７４年７月

的兩年半時間，政策利率從３﹒１８％急升到１３﹒５５％。此後美國經濟迅速跌入衰退，聯儲

又極速將聯邦基金利率降到４﹒７５％。



伯恩斯的快進急退，留下一個巨大的隱患，就是通脹預期。



由於人們對通脹的預期沒有改變，儘管通脹率有所回落，工資與物價的螺旋上升機制並沒有

被切斷。伊朗危機觸發了第二次石油危機，石油價格從１３美元上升到３３美元一桶，美國通脹

很快掉頭回升，１９７９年達到１１﹒３％，並維持在雙位數長達三年的時間。



１９７９年沃克爾接任聯儲主席，他在１９８０年遵循過去的漸進式加息，但是發現通脹並

不受控，於是在１９８０年改變策略，不再投鼠忌器，將聯邦基金利率推高到接近２０％。美國

經濟陷入長達５個季度的衰退，但終於遏制了通脹勢頭。



陶博指，沃克爾「犧牲增長專注通脹」的做法得到了多數經濟學家的讚賞，而伯恩斯的

「通脹╱增長兼顧」的做法就一般被認為不成功。「鮑威爾是伯恩斯，還是沃克爾呢？我們拭目

以待。」

