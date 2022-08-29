  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/08/2022 10:16

【陶冬專訪】三任聯儲主席抗滯脹的故事

　　《經濟通通訊社２９日專訊》美國經濟正面臨滯脹的風險，被市場押注為「骨子裏是鴿派」
的聯儲主席鮑威爾，上周五（２６日）卻在Ｊａｃｋｓｏｎ　Ｈｏｌｅ全球央行年會領銜放鷹，
一句加息「ｎｏ　ｐｌａｃｅ　ｔｏ　ｓｔｏｐ　ｏｒ　ｐａｕｓｅ」，並警告不可避免給企業
和家庭帶來「ｓｏｍｅ　ｐａｉｎ」，觸發美股暴瀉，美元指數衝上１０９大關。
　
　　瑞信亞太區財富管理部大中華區副主席陶冬博士接受《經濟通通訊社》專訪時，就回顧了
７０年代中的聯儲主席伯恩斯和８０年代初的聯儲主席沃克爾開出的不同政策處方，得到不同的
經濟結果，一探鮑威爾會選哪一條路。
　
　　他指，在現代歷史上，滯脹只發生過兩次，第一次在１９７３－７５年，第四次中東戰爭和
石油輸出國組織的原油禁運，催生出了第一次滯脹。第二次在１９７９－８１年，伊朗霍梅尼革
命摧毀了伊朗的石油產能，原油價格再次暴升，催生出了第二次滯脹。由於這兩次滯脹相隔很近
，也有人合在一起稱其為滯脹時代。
　
　　在第一次滯脹期，為了遏制通脹，時任聯儲主席伯恩斯在１９７２年３月到１９７４年７月
的兩年半時間，政策利率從３﹒１８％急升到１３﹒５５％。此後美國經濟迅速跌入衰退，聯儲
又極速將聯邦基金利率降到４﹒７５％。
　
　　伯恩斯的快進急退，留下一個巨大的隱患，就是通脹預期。
　
　　由於人們對通脹的預期沒有改變，儘管通脹率有所回落，工資與物價的螺旋上升機制並沒有
被切斷。伊朗危機觸發了第二次石油危機，石油價格從１３美元上升到３３美元一桶，美國通脹
很快掉頭回升，１９７９年達到１１﹒３％，並維持在雙位數長達三年的時間。
　
　　１９７９年沃克爾接任聯儲主席，他在１９８０年遵循過去的漸進式加息，但是發現通脹並
不受控，於是在１９８０年改變策略，不再投鼠忌器，將聯邦基金利率推高到接近２０％。美國
經濟陷入長達５個季度的衰退，但終於遏制了通脹勢頭。
　
　　　　陶博指，沃克爾「犧牲增長專注通脹」的做法得到了多數經濟學家的讚賞，而伯恩斯的
「通脹╱增長兼顧」的做法就一般被認為不成功。「鮑威爾是伯恩斯，還是沃克爾呢？我們拭目
以待。」

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告29/08/2022
【大行炒D乜】美團虧損收窄變美麗　大行升目標最牛高盛
人氣文章開市Good Morning29/08/2022
溫傑：維持聯儲局年底前再加息最多1.5厘　港股續窄幅上落
人氣文章財經熱話29/08/2022
【虛幣世界】鮑威爾放鷹嚇怕投資者，加密貨幣急瀉
人氣文章財經熱話29/08/2022
【陶觀天下】日本失去的三十年
人氣文章財經熱話26/08/2022
《嚟緊炒D乜》龍湖上半年成功維持純利增長　憧憬政策扶持宜部署
人氣文章中國故事26/08/2022
《神州經脈》中概審計暖風又吹　滬指低收連跌兩周　成交額三周低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金