  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/08/2022 10:19

【新冠肺炎】消息：教育局要求學生開學前兩日要自行快速測試

　　《經濟通通訊社２９日專訊》全港學校星期四（１日）開學，據了解，教育局最快今日會向
中小學及幼稚園發信更新學校健康指引，要求學生開學前兩日，即是明日（３０日）及後日
（３１日）都要自行快速測試，避免疫情流入校園，又會重申被列為紅碼及黃碼的家長不可進入
校園。（ｃｗ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章大行報告29/08/2022
【大行炒D乜】美團虧損收窄變美麗　大行升目標最牛高盛
人氣文章開市Good Morning29/08/2022
溫傑：維持聯儲局年底前再加息最多1.5厘　港股續窄幅上落
人氣文章財經熱話29/08/2022
【虛幣世界】鮑威爾放鷹嚇怕投資者，加密貨幣急瀉
人氣文章財經熱話29/08/2022
【陶觀天下】日本失去的三十年
人氣文章財經熱話26/08/2022
《嚟緊炒D乜》龍湖上半年成功維持純利增長　憧憬政策扶持宜部署
人氣文章中國故事26/08/2022
《神州經脈》中概審計暖風又吹　滬指低收連跌兩周　成交額三周低
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金