【新冠肺炎】消息：教育局要求學生開學前兩日要自行快速測試

《經濟通通訊社２９日專訊》全港學校星期四（１日）開學，據了解，教育局最快今日會向

中小學及幼稚園發信更新學校健康指引，要求學生開學前兩日，即是明日（３０日）及後日

（３１日）都要自行快速測試，避免疫情流入校園，又會重申被列為紅碼及黃碼的家長不可進入

校園。（ｃｗ）

