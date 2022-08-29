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29/08/2022 15:44

【ＥＳＧ】阿里就ＥＳＧ提出七項行動方向，上財年共減碳６２萬噸

　　《經濟通通訊社２９日專訊》阿里巴巴（０９９８８）發布２０２２年ＥＳＧ報告，首度提
出七項行動方向。阿里巴巴表示ＥＳＧ是面向未來發展的重要基石，作為一個社區的長期建設者
，應當竭盡所能應對關鍵的社會挑戰，從而實現自身、合作夥伴以及社區的長期可持續發展。
　　阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇指，作為一家典型的數字化平台公司，阿里巴巴
的成長史，就是不斷將技術應用於商業，和無數參與者共同開創新商業形態的創新史。如何與他
們共同建設一個綠色、可持續的新商業生態，共同創造商業之上的價值，這是一個歷史性的新課
題。
　　２０２２財年（由去年４月至今年３月），阿里巴巴集團通過能源結構轉型，總共減碳６２
萬噸。經過努力，阿里雲６％的電力是清潔低碳能源。２０２２財年，阿里巴巴集團自有數據中
心的平均能源使用效率ＰＵＥ低至１﹒２４７，達到亞洲領先水平。
　　阿里巴巴通過與各生態相關方廣泛交流並完成評估，確定跟阿里巴巴最相關的２２項ＥＳＧ
議題，將其納入七項行動方向：修復綠色星球、支持員工發展、建設可持續的美好生活、幫助中
小微企業的高質量發展、提升社區的包容和韌性、推動人人參與的公益、構建信任關係。
（ｃｗ）

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