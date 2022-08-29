【香港政情】許正宇對匯豐首位華人「大班」鄭海泉逝世致哀

《經濟通通訊社２９日專訊》財經事務及庫務局局長許正宇今日對匯豐首位華人「大班」鄭

海泉逝世表示衷心哀悼，並向其家人致以深切慰問。

許正宇指，鄭海泉憑自身努力，成為傑出的銀行家，對本港整體金融市場作出寶貴貢獻。鄭

氏服務業界和社會不遺餘力，曾擔任強積金諮詢委員會和證券監會程序覆檢委員會主席。他更熱

心支持本港教育，曾服務多間高等教育院校的校董會。（ｃｌ）

