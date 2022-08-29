【夜期時段】即月期指最新報２００１２點，跌１６點，低水１１點

《經濟通通訊社２９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２００１１點，跌１７點，低水

１２點，最新報２００１２點，跌１６點，低水１１點，合約成交８６０張。

即月國指期貨在夜期時段開市報６８５６點，跌３點，低水１６點，最新報６８５９點，無

升跌，低水１３點，合約成交１６６０張。

