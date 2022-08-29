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29/08/2022 14:50

【修例風暴】蔡玉玲查冊案上訴，押後至１１月底裁決

　　《經濟通通訊社２９日專訊》香港電台《鏗鏘集》前編導蔡玉玲，在製作元朗７２１襲擊事
件專題報道時，向運輸署申請車牌查冊，填寫會用作交通相關事宜，去年４月被裁定兩項「明知
而在要項作出虛假陳述罪」罪成，罰款６０００元，是首次有記者因查冊罪成。蔡玉玲不服定罪
上訴，案件早上在高等法院聆訊，法官聽取雙方陳詞後，押後至１１月底裁決。
　　上訴方代表律師表示，運輸署在２０１０年接獲逾５萬份車牌查冊，超過２﹒２萬份申請無
註明用途，當中四分之一由傳媒或新聞機構申請，反映署方一直知悉傳媒循查冊作報道屬慣例，
但從未檢控。他又稱，傳媒使用查冊資料是用作報道與車輛在道路上的使用，亦應包含在「其他
交通及運輸事宜」用途，而裁判官早前的判決，就將「採訪」及「報道」完全撇除出去。
　　答辯方則回應指，「其他交通及運輸事宜」用途不應包含採訪及報道，否則將違反運輸署備
存車輛登記冊的原意。
　
＊蔡玉玲：冀由法庭裁定記者查冊是否符合法律精神＊
　
　　蔡玉玲表示，記者查冊報道在過去數十年來行之有效，亦因此完成許多涉及公眾知情權及新
聞自由的報道，例如高官偷步買車等。她稱，堅持上訴是希望由法庭裁定記者查冊報道是否符合
法律精神，車輛登記細節說明書的使用用途又是否可以狹義演繹。
　　蔡玉玲稱，早前的定罪案例對新聞業界及公眾都有負面影響，許多傳媒機構已禁止記者透過
查冊獲取新聞材料，期望自己的上訴能為本港新聞業界及新聞自由出一分力。（ｈｙ）

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