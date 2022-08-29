  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/08/2022 16:41

【新冠肺炎】本港新增８４８８宗確診個案，本地個案８２５２宗

　　《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增
８４８８宗新冠肺炎確診個案，本地個案８２５２宗，包括２４９５宗核酸檢測陽性，５７５７
宗快測經覆檢陽性，另有２３６宗輸入個案。
　　張竹君指，因個案上升，假陽性比例小於１％，當局會恢復快測抽樣檢測，暫不再全部抽樣

　
＊昨日新增４宗死亡個案＊
　
　　醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日新增４宗死亡個案，全部女性，年
齡介乎８９至１０１歲，３位未打齊３針，２位來自老人院。死者包括１０１歲女患者，已打兩
針，居住老人院，不良於行、長期卧床，有高血壓，２００４年曾患乳癌，有中風、認知障礙，
８月１０日因發燒、呼吸困難，前往屯門醫院，快測陰性但核酸檢測陽性，ＣＴ值２５﹒８，８
月２１日血氧量跌，兩邊肺花，昨日離世；９４歲女患者，與家人同住，無打針，８月２７日因
咳嗽、有痰、呼吸困難送天水圍醫院，新冠檢測陽性，ＣＴ值１５﹒２，昨日離世；８９歲女患
者，居住老人院，有頭皮腫瘤、貧血、認知障礙，８月１１日因心跳快、呼吸困難送東區醫院，
新冠檢測呈陰性，８月２４日核酸檢測陽勻，ＣＴ值３３﹒７，昨日因肺炎離世；９１歲女患者
，與工人同住，有腸癌，曾切子宮，有冠心病，８月１６日發燒前往私家醫院，快測陽性送往律
敦治醫院，胃口差，核酸檢測陽勻，ＣＴ值１９，２，昨日離世。
　
＊１７個月大男童情況危殆＊
　
　　劉家獻表示，１７個月大確診男嬰仍在兒童深切治療部接受治療，情況轉為危殆，多昏睡，
為保護他的氣道以防止不能呼吸，院方為他插喉及用呼吸機，現時沒有發燒。（ｈｙ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事29/08/2022
《神州經脈》中概股審計協議達成　滬指曾穿三千二　人幣跌跌不休
人氣文章專訪29/08/2022
【陶冬專訪】三任聯儲主席抗滯脹的故事(有片)
人氣文章市場動向29/08/2022
手機軟件管理強積金邊玩邊賺 亞洲基金保障豐盛晚年
人氣文章FOCUS29/08/2022
【FOCUS】中概大規模退市暫停倒數　未來兩三月方關鍵
人氣文章財經熱話29/08/2022
【科技股業績】ATMXJ之中美團具優勢　待股價回落更具值博率
人氣文章財經熱話29/08/2022
《午市前瞻》恒指須破20300 新東方在綫直播盈利能力須觀望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金