【新冠肺炎】本港新增８４８８宗確診個案，本地個案８２５２宗

《經濟通通訊社２９日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，本港新增

８４８８宗新冠肺炎確診個案，本地個案８２５２宗，包括２４９５宗核酸檢測陽性，５７５７

宗快測經覆檢陽性，另有２３６宗輸入個案。

張竹君指，因個案上升，假陽性比例小於１％，當局會恢復快測抽樣檢測，暫不再全部抽樣

。



＊昨日新增４宗死亡個案＊



醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻表示，昨日新增４宗死亡個案，全部女性，年

齡介乎８９至１０１歲，３位未打齊３針，２位來自老人院。死者包括１０１歲女患者，已打兩

針，居住老人院，不良於行、長期卧床，有高血壓，２００４年曾患乳癌，有中風、認知障礙，

８月１０日因發燒、呼吸困難，前往屯門醫院，快測陰性但核酸檢測陽性，ＣＴ值２５﹒８，８

月２１日血氧量跌，兩邊肺花，昨日離世；９４歲女患者，與家人同住，無打針，８月２７日因

咳嗽、有痰、呼吸困難送天水圍醫院，新冠檢測陽性，ＣＴ值１５﹒２，昨日離世；８９歲女患

者，居住老人院，有頭皮腫瘤、貧血、認知障礙，８月１１日因心跳快、呼吸困難送東區醫院，

新冠檢測呈陰性，８月２４日核酸檢測陽勻，ＣＴ值３３﹒７，昨日因肺炎離世；９１歲女患者

，與工人同住，有腸癌，曾切子宮，有冠心病，８月１６日發燒前往私家醫院，快測陽性送往律

敦治醫院，胃口差，核酸檢測陽勻，ＣＴ值１９，２，昨日離世。



＊１７個月大男童情況危殆＊



劉家獻表示，１７個月大確診男嬰仍在兒童深切治療部接受治療，情況轉為危殆，多昏睡，

為保護他的氣道以防止不能呼吸，院方為他插喉及用呼吸機，現時沒有發燒。（ｈｙ）

