  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/08/2022 09:20

【聚焦人幣】聯儲確定鷹派立場，人幣中間價貶２１２點穿６﹒８６

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６９８，
較上個交易日跌２１２點子，刷２０２０年８月２８日以來兩年新低，上個交易日報
６﹒８４８６。
　　美國聯儲局主席鮑威爾上周五（２６日）在全球央行年會上發表鷹派演說，預告下月仍會激
進加息，再次為美元注入上升動力。美匯指數紐約尾盤漲０﹒３４％，回升至１０８﹒８４。美
元周線漲０﹒６％。
　
　　貨幣兌換　　　　　　　　　　中間價　　　　漲跌（ＢＰ）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　１美元╱人民幣　　　　　　６﹒８６９８　＋２１２﹒００
　　１歐元╱人民幣　　　　　　６﹒８３４６　　＋１３﹒００
　　１００日圓╱人民幣　　　　４﹒９８００　－３７８﹒００
　　１港元╱人民幣　　　　　　０﹒８７５４　　＋２５﹒７０
　　１英鎊╱人民幣　　　　　　８﹒０４２１　－６４４﹒００
　　１澳元╱人民幣　　　　　　４﹒７２２１　－５４１﹒００
　　１紐元╱人民幣　　　　　　４﹒２０６４　－５３９﹒００
　　１新加坡╱人民幣　　　　　４﹒９２２３　－１１９﹒００
　　１瑞郎╱人民幣　　　　　　７﹒１０２３　－１００﹒００
　　１加元╱人民幣　　　　　　５﹒２６６２　－３２５﹒００
　　１人民幣╱林吉特　　　　　０﹒６４９６　　－２７﹒２０
　　１人民幣╱俄羅斯盧布　　　８﹒７９９６　－１５５﹒００
　　１人民幣╱南非蘭特　　　　２﹒４５９７　＋１８１﹒００
　　１人民幣╱韓元　　　　１９４﹒３２００　　－４３﹒００
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
　　人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章財經熱話29/08/2022
【虛幣世界】鮑威爾放鷹嚇怕投資者，加密貨幣急瀉
人氣文章財經熱話29/08/2022
【陶觀天下】日本失去的三十年
人氣文章財經熱話26/08/2022
《嚟緊炒D乜》龍湖上半年成功維持純利增長　憧憬政策扶持宜部署
人氣文章中國故事26/08/2022
《神州經脈》中概審計暖風又吹　滬指低收連跌兩周　成交額三周低
人氣文章財經熱話26/08/2022
青啤業績勝預期曾飆近一成　大行唱好高盛最牛看$98
人氣文章財經熱話26/08/2022
《午市前瞻》專家指今次中概消息最有望成事　科技股宜回落再部署
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金