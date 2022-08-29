【聚焦人幣】聯儲確定鷹派立場，人幣中間價貶２１２點穿６﹒８６

《經濟通通訊社２９日專訊》中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８６９８，
較上個交易日跌２１２點子，刷２０２０年８月２８日以來兩年新低，上個交易日報
６﹒８４８６。
美國聯儲局主席鮑威爾上周五（２６日）在全球央行年會上發表鷹派演說，預告下月仍會激
進加息，再次為美元注入上升動力。美匯指數紐約尾盤漲０﹒３４％，回升至１０８﹒８４。美
元周線漲０﹒６％。
貨幣兌換 中間價 漲跌（ＢＰ）
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１美元╱人民幣 ６﹒８６９８ ＋２１２﹒００
１歐元╱人民幣 ６﹒８３４６ ＋１３﹒００
１００日圓╱人民幣 ４﹒９８００ －３７８﹒００
１港元╱人民幣 ０﹒８７５４ ＋２５﹒７０
１英鎊╱人民幣 ８﹒０４２１ －６４４﹒００
１澳元╱人民幣 ４﹒７２２１ －５４１﹒００
１紐元╱人民幣 ４﹒２０６４ －５３９﹒００
１新加坡╱人民幣 ４﹒９２２３ －１１９﹒００
１瑞郎╱人民幣 ７﹒１０２３ －１００﹒００
１加元╱人民幣 ５﹒２６６２ －３２５﹒００
１人民幣╱林吉特 ０﹒６４９６ －２７﹒２０
１人民幣╱俄羅斯盧布 ８﹒７９９６ －１５５﹒００
１人民幣╱南非蘭特 ２﹒４５９７ ＋１８１﹒００
１人民幣╱韓元 １９４﹒３２００ －４３﹒００
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人民銀行自２０１４年３月１７日起，人民幣兌美元浮動區間由１％擴大至２％。
人民銀行自２０１５年８月１１日起，完善人民幣兌美元匯率中間價報價，當日人民幣兌一
美元中間價貶值１﹒９％。
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