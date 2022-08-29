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即市新聞

29/08/2022 09:05

【大國博弈】官媒：中美推監管合作，對資本市場有利，是多贏選擇

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中證監、財政部與美國公眾公司會計監督委員會
（ＰＣＡＯＢ）日前簽署審計監管合作協議，將於近期啟動相關合作事項。《中國證券報》今日
頭版引述專家表示，中美簽署合作協議將有助於降低中概股公司退市風險，對於兩國資本市場、
上市公司和全球投資者有利，是多贏的選擇，也有助於為企業依法依規開展跨境上市活動營造良
好的監管環境，向市場釋放了積極信號。
　
＊緩解部分中概股的退市風險＊
　
　　中金公司首席經濟學家彭文生表示，整體看，此次中美審計監管合作協議的簽署對於解決困
擾中概股的監管風險具有重要信號意義，是解決問題的第一步。下一步，中美雙方將根據合作協
議對相關會計師事務所合作開展日常檢查與調查活動。如果最終取得實質性進展，將有助於緩解
市場壓力和部分中概股的退市風險，有助於保護投資者權益。
　
＊維持跨境融資渠道暢通＊
　
　　中美簽署合作協議也將有助於維持跨境融資渠道暢通。彭文生表示，通過監管合作保留中概
股在美上市制度安排，對於維持中國企業跨境融資渠道，特別是創新企業海外融資，對上市公司
、投資者以及中美雙方都是有利的。
　　美股市場一直是中資企業，尤其是創新類企業的重要融資渠道。數據顯示，２０１０年以來
，已有３４５家中概股赴美上市，首發募資金額７６４億美元。今年以來，已有１３家中資企業
赴美上市，募資超４億美元。截至８月２７日，在美上市中概股共２８６家，總市值１﹒１８萬
億美元。目前，逾３０家中國境內會計師事務所在ＰＣＡＯＢ注冊，能夠為在美上市的中國公司
提供審計服務。（ｌｃ）

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