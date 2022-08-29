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29/08/2022 09:40

【聚焦數據】首７月規上工業企業收入增８﹒８％，利潤降１﹒１％

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明２９日北京專電》國家統計局２７日公布數據顯示，１至７
月份，全國規模以上工業企業營業收入同比增長８﹒８％，保持較快增長；企業利潤同比下降
１﹒１％。
　　１－７月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額４８９２９﹒５億元（人民幣．下同），
同比下降１﹒１％。規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額１７３７０﹒６億元，同
比增長８﹒０％；股份制企業實現利潤總額３６３４７﹒３億元，增長３﹒２％；外商及港澳台
商投資企業實現利潤總額１０９３５﹒３億元，下降１４﹒５％；私營企業實現利潤總額
１３１１６﹒５億元，下降７﹒１％。
　　１－７月份，採礦業實現利潤總額９９６１﹒１億元，同比增長１﹒０５倍；製造業實現利
潤總額３６２１７﹒２億元，下降１２﹒６％；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業實現利潤總
額２７５１﹒２億元，下降１２﹒５％。
　
＊煤炭開採和洗選業利潤增１﹒４１倍，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降８０﹒８％＊
　
　　１－７月份，在４１個工業大類行業中，１６個行業利潤總額同比增長，２５個行業下降。
主要行業利潤情況如下：煤炭開採和洗選業利潤總額同比增長１﹒４１倍，石油和天然氣開採業
增長１﹒１９倍，電氣機械和器材製造業增長１８﹒４％，化學原料和化學製品製造業增長
９﹒３％，有色金屬冶煉和壓延加工業增長５﹒１％，專用設備製造業下降２﹒６％，農副食品
加工業下降７﹒５％，非金屬礦物製品業下降８﹒２％，計算機、通信和其他電子設備製造業下
降９﹒６％，紡織業下降１０﹒３％，電力、熱力生產和供應業下降１２﹒０％，通用設備製造
業下降１２﹒８％，汽車製造業下降１４﹒４％，石油、煤炭及其他燃料加工業下降４４﹒０％
，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降８０﹒８％。
　　７月末，規模以上工業企業資產總計１４９﹒６８萬億元，同比增長１０﹒０％；負債合計
８５﹒０８萬億元，增長１０﹒５％；所有者權益合計６４﹒６０萬億元，增長９﹒４％；資產
負債率為５６﹒８％，同比提高０﹒２個百分點。

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