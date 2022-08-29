【數據解讀】統計局：市場需求不足凸顯，工業經濟恢復仍艱苦

《經濟通通訊社２９日專訊》國家統計局８月２７日公布數據顯示，１至７月份，全國規模

以上工業企業營業收入同比增長８﹒８％，保持較快增長；企業利潤同比下降１﹒１％。國家統

計局工業司高級統計師朱虹表示，工業企業效益延續恢復態勢，但受多種因素影響，企業利潤小

幅下降，成本水平仍然較高，部分行業市場需求不足凸顯，經營壓力有所增加，加之國內外環境

更趨複雜嚴峻，工業經濟持續穩定恢復仍需付出艱苦努力。

７月當月，汽車製造業利潤同比增長７７﹒８％，增速較６月份加快３０﹒１個百分點。７

月份，裝備製造業利潤同比增長６﹒８％，增速較６月份加快２﹒７個百分點，連續３個月回升

。

另一方面，１至７月份，原材料製造業利潤同比下降２１﹒６％，降幅較上半年擴大７﹒６

個百分點，影響規模以上工業企業利潤增速較上半年回落２﹒２個百分點，是下拉工業企業利潤

增速最多的行業板塊。



＊價格變動對工業企業利潤增長的拉動作用減弱＊



朱虹表示，受房地產市場下行、鋼鐵行業需求不足、成本壓力較大等因素影響，前７月鋼鐵

行業利潤同比下降８０﹒８％，降幅較上半年擴大１２﹒１個百分點；受成品油價格下調、高價

原油庫存尚未消化等因素影響，前７月石油加工行業利潤下降４４﹒０％。

朱虹並表示，價格變動對工業企業利潤增長的拉動作用減弱。今年以來，工業品出廠價格漲

幅逐月回落，７月份ＰＰＩ同比上漲４﹒２％，漲幅較上月回落１﹒９個百分點。工業品價格漲

幅從高位逐步回落，對工業企業收入、利潤增長的拉動作用逐漸減弱。（ｅｗ）

