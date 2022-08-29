【新冠肺炎】全國昨增本土陽性１５５６宗，北京增１例河北疫情擴

《經濟通通訊社２９日專訊》全國昨日（２８日）新增本土陽性１５５６宗，西藏仍是疫情

最嚴重的地區。國家衛健委公布，新增確診病例３５２例。其中，境外輸入病例５１例，含２例

由無症狀感染者轉為確診病例；本土病例３０１例（四川１６１例，海南３４例，西藏２４例，

河南１４例，黑龍江１１例，廣東１０例，重慶１０例，新疆８例，陝西６例，湖南５例，天津

４例，河北３例，遼寧３例，山西２例，甘肅２例，北京１例，江蘇１例，福建１例，山東１例

），含３４例由無症狀感染者轉為確診病例。無新增死亡病例。無新增疑似病例。

全國報告新增無症狀感染者１３４４例，其中境外輸入８９例，本土１２５５例（西藏

５７０例，海南９８例，四川８７例，河南８４例，青海７９例，新疆４８例，河北４２例，黑

龍江３３例，江西３２例，甘肅２８例，天津２７例，湖北２７例，遼寧２５例，陝西２０例，

重慶１８例，山東９例，廣西８例，江蘇６例，山西５例，內蒙古３例，廣東３例，雲南２例，

安徽１例）。

北京昨日新增１例本土確診，住朝陽區。臨近北京的河北省疫情擴大，２８日０－２４時，

河北省新增新型冠狀病毒肺炎確診病例３例（石家莊市橋西區）；新增無症狀感染者４２例，其

中石家莊市２６例（橋西區１９例、裕華區６例、鹿泉區１例），承德市１６例（雙橋區１４例

、高新區２例）。（ｗｌ）

