【新冠肺炎】台灣新增逾２萬宗本土確診，首現ＢＡ﹒５死亡個案

《經濟通通訊社２９日專訊》台灣新增２０１６０宗新冠病毒本土確診個案，再多２２名患

者離世。疫情指揮中心表示，新增２２宗本土死亡個案，涉及１１男１１女，年齡介於５０多歲

至超過９０歲，其中２０人有慢性疾病。

另外，台灣出現首宗因感染變種病毒株Ｏｍｉｃｒｏｎ ＢＡ﹒５毒株死亡個案，為一名

３０多歲的非台灣籍女性，曾接種３劑新冠疫苗，死因為新冠肺炎、缺氧性腦病變與癲癇重積。

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