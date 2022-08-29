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29/08/2022 09:34

【限電停產】中央撥１百億元抗旱救災基金，四川降溫用電緊張緩解

　　《經濟通通訊社２９日專訊》國家財政部表示，會同水利部、農業農村部研究，２６日緊急
通過中央預備費安排農業生產和水利救災資金１００億元（人民幣．下同），全力支持各地做好
抗旱救災、秋糧防災穩產、保障群眾飲水安全等相關工作。
　　一是安排水利抗旱救災資金６５億元，支持受災地區開展水利調水、增打機井、興建救災所
需抗旱水源，重點保障群眾飲水及農業灌溉用水等。二是安排農業抗旱保秋糧生產資金３５億元
，主要用於支持受災農戶購買燃油、農藥、種子等農業生產恢復所需物資；同時，對噴施葉面肥
、調節劑、抗逆劑、殺菌殺蟲劑等提高農作物抗旱性的混合藥劑給予補助，防範旱情發展蔓延，
保障秋糧穩產豐收，為確保國家糧食安全提供有力支撐。
　　另據《央視》從國家電網了解到，隨著氣溫下降，局部地區降雨，四川用電緊張的局面得到
緩解。據介紹，２８日四川水電日發電能力為４﹒６億千瓦時，比前段時間最低值回升了
９﹒５％。截至２８日中午１２點，四川省一般工商業用電已經全部恢復，除高載能行業外，大
工業用電正在逐步恢復用電。後續水電來水持續好轉後，大工業用電將全部恢復正常用電。
（ｗｌ）

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