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即市新聞

29/08/2022 10:59

【內房困局】深圳住建官員前妻抽中多個網紅樓盤牟巨利，紀委調查

　　《經濟通通訊社２９日專訊》兩年前深圳「萬人搶樓」的盛況還歷歷在目，盡管深圳樓市情
況已經今非昔比，但最近盛傳的一則「樓盤搖號黑幕」仍引發深圳買樓客關注。據報有人向中紀
委舉報一名孫姓公職人員，指控其通過假離婚代持的方式，以不當手段安排前妻「抽中」多個網
紅樓盤的買樓資格，隨後每個指標以２００萬元（人民幣．下同）高價轉賣，還要收取「喝茶費
」，舉報信還提到，孫某在得知其中一個樓盤項目可能無法如期交付時，通過自身職權便利，在
已進行網簽的情況下火速辦理退房手續。根據網上傳聞，被舉報的當事人是深圳前海管理局住房
建設處副處長孫毅。
　　深圳市紀委相關工作人員稱已就有關舉報進行調查，後續會根據調查結果作出回應；前海合
作區紀工委亦表示高度重視事件，已介入調查。不過截至目前，網上平台有關該事件的部分新聞
報道已被刪除。
　　內媒則引述深圳市前海公證處工作人員表示，搖號過程和結果沒任何問題。對方強調搖號電
腦是公證機構搖號專用電腦，平時都是封存的，搖號時才由現場監督人員隨機選擇一個拆封使用
，電腦離線不連接網絡，電腦內除自帶軟件外未安裝其他系統，至於搖號軟件並經有資質機構檢
測合格，數據光盤則由開發商密封。
　
＊身兼搖號監督及爛尾負責人，孫毅業主身份引質疑＊
　
　　網傳證據顯示，孫毅的前妻田小琴獲得了前海龍光天境花園的買樓資格，而且在另外兩個深
圳網紅盤的登記人名單上，亦出現了「田＊琴」的名字，身份證號碼的公示部分和田小琴一致，
在當時樓市進入狂熱狀態的深圳，在短時間內抽中三個網紅盤的概率極低，而且田小琴只是一名
護士，三個網紅盤的首付價格合共超過千萬元，網民質疑田小琴哪裏來的巨額現金可以付得起。
　　至於孫毅及其前妻的疑似利用職權炒樓的行為是如何被發現的？事關田小琴抽中的前海龍光
天境花園陷入爛尾樓危機，該樓盤業主代表在統計業主群成員信息時發現，作為成員之一的孫毅
不但是前海住建部門官員，還是樓盤搖號（抽籤）的監督員，甚至還是該樓盤「保交樓」問題的
負責人。業主們發現孫毅早在今年３月便辦理了天境花園的退房手續，質疑他通過職權便利取得
內幕消息，在樓盤爛尾問題曝光前及時離場。
　　天境花園的發展商為龍光集團（０３３８０），龍光曾因沒有按時發布財務報告被停牌，上
周公司復牌的同時公布上半年虧損至少５億元，至於旗下債券曾出現違約危機，但均已成功展期
。天境花園曾為深圳前海地區的網紅樓盤，近月被傳出可能爛尾，７月網傳業主決定集體停貸，
但龍光否認有關消息，並強調天境花園項目始終保持正常施工建設。（ｅｙ）（ｚｚ）

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