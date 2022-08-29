【內房困局】財新：２千億元全國性紓困基金啟動，專項用於保交樓

《經濟通通訊社２９日專訊》多個內地開發商早前陷入流動性危機，進而令施工中的項目面

臨停工困境，購房者無法收樓，不願意繼續償還按揭貸款，紛紛喊話「斷供」，「保交樓」的壓

力逐漸傳導到各級政府。在鄭州帶頭下，各地政府陸續設立一些地方性紓困基金，但無助於解決

巨大資金缺口。據內媒《財新》最新從多個獨立信源處確認，專項用於「保交樓」的全國性紓困

基金啟動。

這筆專項借款初期規模達２０００億元人民幣，由人行指導國家開發銀行、中國農業發展銀

行在現有貸款額度中安排，後續，中國進出口銀行或也會加入。中央財政將根據實際借款金額，

對政策性銀行予以１％的貼息，貼息期限不超過兩年。

據報道，專項借款採取城市統借統還模式，即以城市為單位借入、使用、償還。專項借款計

入地方政府債務。原則上，地方政府借款期限不超過３年。借款前兩年，利率執行貼息後

２﹒８％的標準；第三年，借款利率漲至３﹒２％；若債務超過三年不能歸還，借款利率在第三

年基礎上翻倍，且財政部將督促有關地方政府還款。



＊監管明確：基金「不刺激房地產市場，不救助房地產企業」＊



值得關注的是，監管高層明確提出，這筆２０００億元人民幣全國性紓困基金「不刺激房地

產市場，不救助房地產企業」，資金最終嚴格限定用於各地已售、逾期、難交付的住宅項目建設

交付，並封閉運行、專款專用。

對於救助項目及借款規模的評估認定、借款申請等信息，各地政府先行統計，再逐級上報。

據悉，實操中，地方政府將全面梳理當地已售、逾期、難交付的住宅項目情況，組織當地相關部

門評估擬借款項目的資產負債狀況，同時還要與項目借款主體、主要存量債權銀行、施工單位等

共同確認，以便後期能夠清晰劃分項目新賬與舊帳。（ｗｌ）

