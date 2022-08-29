  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

29/08/2022 17:13

【內房困局】財新：２千億元全國性紓困基金啟動，專項用於保交樓

　　《經濟通通訊社２９日專訊》多個內地開發商早前陷入流動性危機，進而令施工中的項目面
臨停工困境，購房者無法收樓，不願意繼續償還按揭貸款，紛紛喊話「斷供」，「保交樓」的壓
力逐漸傳導到各級政府。在鄭州帶頭下，各地政府陸續設立一些地方性紓困基金，但無助於解決
巨大資金缺口。據內媒《財新》最新從多個獨立信源處確認，專項用於「保交樓」的全國性紓困
基金啟動。
　　這筆專項借款初期規模達２０００億元人民幣，由人行指導國家開發銀行、中國農業發展銀
行在現有貸款額度中安排，後續，中國進出口銀行或也會加入。中央財政將根據實際借款金額，
對政策性銀行予以１％的貼息，貼息期限不超過兩年。
　　據報道，專項借款採取城市統借統還模式，即以城市為單位借入、使用、償還。專項借款計
入地方政府債務。原則上，地方政府借款期限不超過３年。借款前兩年，利率執行貼息後
２﹒８％的標準；第三年，借款利率漲至３﹒２％；若債務超過三年不能歸還，借款利率在第三
年基礎上翻倍，且財政部將督促有關地方政府還款。
　
＊監管明確：基金「不刺激房地產市場，不救助房地產企業」＊
　
　　值得關注的是，監管高層明確提出，這筆２０００億元人民幣全國性紓困基金「不刺激房地
產市場，不救助房地產企業」，資金最終嚴格限定用於各地已售、逾期、難交付的住宅項目建設
交付，並封閉運行、專款專用。
　　對於救助項目及借款規模的評估認定、借款申請等信息，各地政府先行統計，再逐級上報。
據悉，實操中，地方政府將全面梳理當地已售、逾期、難交付的住宅項目情況，組織當地相關部
門評估擬借款項目的資產負債狀況，同時還要與項目借款主體、主要存量債權銀行、施工單位等
共同確認，以便後期能夠清晰劃分項目新賬與舊帳。（ｗｌ）

【讀者專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
人氣文章中國故事29/08/2022
《神州經脈》中概股審計協議達成　滬指曾穿三千二　人幣跌跌不休
人氣文章專訪29/08/2022
【陶冬專訪】三任聯儲主席抗滯脹的故事(有片)
人氣文章市場動向29/08/2022
手機軟件管理強積金邊玩邊賺 亞洲基金保障豐盛晚年
人氣文章FOCUS29/08/2022
【FOCUS】中概大規模退市暫停倒數　未來兩三月方關鍵
人氣文章財經熱話29/08/2022
【科技股業績】ATMXJ之中美團具優勢　待股價回落更具值博率
人氣文章財經熱話29/08/2022
《午市前瞻》恒指須破20300 新東方在綫直播盈利能力須觀望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【會員專享獨家優惠】火速訂購etnet 28周年呈獻《線條下的香港．沈平鋼筆畫作》！

【搶盡先機】全城最齊IPO暗盤 一按直達交易平台

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金