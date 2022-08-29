【大國博弈】中美就中概股審計簽署合作協議，執行細節有不同表述

《經濟通通訊社２９日專訊》中美就中概股審計監管達成協議，中國證監會、財政部２６日

晚宣布，與美國公眾公司會計監督委員會（ＰＣＡＯＢ）簽署審計監管合作協議，將於近期啟動

相關合作。

不過，雙方對執行細節有不同說法，中方指，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件，

ＰＣＡＯＢ的聲明則指，新協議賦予ＰＣＡＯＢ權力去自行決定被抽查的公司、審計業務和潛

在違規行為，而無需諮詢中國當局，也無需中國當局提供意見，ＰＣＡＯＢ的調查員有權查看完

整的審計工作底稿，並直接與相關的審計人員面談。

此外，雙方對協議的定調亦有所不同，中證監指出，協議是中美雙方監管機構在解決審計監

管合作這一共同關切問題上邁出的重要一步，為下一階段雙方積極、專業、務實推進合作奠定了

基礎，將有利於進一步提高會計師事務所執業質量，保護投資者合法權益，也有利於為企業依法

合規開展跨境上市活動營造良好的國際監管環境。美方則表示這只是第一步，ＰＣＡＯＢ指出，

中美審計監管合作協議要成功，美國必須能夠不受阻礙地完成審查。



＊美方人員須９月中前到香港審計才有可能免除牌＊



要留意的是，該協議的簽訂並不代表約２００間在美上市的中國公司，在紐交所被除牌的危

機完全解除。美國證券交易委員會主席發表聲明指，由於審計工作需時，如果要在年底前完成，

美方人員必須在９月中前去到中國內地及香港。如果無法做到這一點，２００家中國公司仍將面

臨在美國證券市場的交易禁令。聲明又指美國巿場未來是否仍然有中國上巿公司，要視乎中方是

否符合協議詳述的美國法例要求。

中證監則表示，如果後續合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從

而避免在美國被動退市，期待與美方監管部門以專業務實的態度積極推進合作，共同努力實現積

極的成果。

兩家監管機構都表示，考慮到內地嚴格的新冠疫情措施，美國的審查將於香港進行，但根據

協議，美國未來可以選擇在內地進行審查。

香港財務匯報局表示，支持相互跨境合作，將在《財務匯報局條例》所訂規管職權範圍內，

提供一切必要的協助及作出適當安排。



＊中證監：審計底稿存放在內地的香港事務所＊



中證監指，協議內容確立對等原則，雙方可依據法定職責，對另一方轄區內相關事務所開展

檢查和調查，被請求方應在法律允許範圍內提供充分協助。另外，協議範圍包括協助對方開展對

相關事務所的檢查和調查。其中，中方提供協助範圍也涉及部分為中概股提供審計服務、且審計

底稿存放在內地的香港事務所。協作方式方面，雙方將提前就檢查和調查活動計劃進行溝通協調

，美方須通過中方監管部門獲取審計底稿等文件。

中證監負責人強調，審計工作底稿一般並不包括國家秘密、個人隱私或企業底層數據等敏感

信息。協議對於審計監管合作中可能涉及敏感信息的處理和使用作出明確約定，針對個人信息等

特定數據設置專門處理程序，為雙方履行監管職責的同時，保護相關信息安全提供可行路徑。



＊中證監：中概股留美，多贏安排＊



中證監指，目前有逾２００家中國公司在美國上市，有３０多家中國境內會計師事務所在

ＰＣＡＯＢ註冊，能為在美上市的中國公司提供審計服務，實施跨境監管合作是雙方都需要的機

制。當局指，保留中概股在美上市，對投資者和上市公司甚至中美雙方有利，是多贏安排。

（ｃｔ）

