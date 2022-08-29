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29/08/2022 09:58

【大國博弈】國泰君安：互聯網中概股在美退市風險降，迎估值修復

　　《經濟通通訊社２９日專訊》中國證監會、財政部與美國公眾公司會計監督委員會
（ＰＣＡＯＢ）簽署審計監管合作協議，並將於近期啟動相關合作。中國證監會宣稱，如果後續
合作可以滿足各自監管需求，則有望解決中概股審計監管問題，從而避免自美被動退市。國泰君
安發表報告認為，互聯網中概股在美退市風險已顯著下降，行業有望迎來估值修復。中概股申請
在香港雙重上市或雙重主要上市的趨勢將更顯著。
　　報告認為在過去幾個季度，造成在美上市中國互聯網公司市場表現疲軟的主要原因有：１）
新冠疫情爆發以來導致宏觀經濟承壓、消費不景氣以及行業下行的基本面因素；２）國內對部分
行業的整頓與更為嚴格的監管。然而２０２２年以來，中國政府多次表示支持平台經濟的發展，
因此該因素已經逐漸轉向正面。此外，遊戲行業的版號審批已經恢復正常；３）美國加息的因素
提升中概股資本成本；以及４）中美之間的審計監管風險。隨著上述協議的達成，該風險也將顯
著下降。目前影響中概股估值水平的四個不確定性中，有兩個已經呈現好轉的趨勢（即國內及國
外的監管因素）。隨著基本面逐漸復甦以及資本成本變化趨於穩定，互聯網行業中在美上市以及
美國香港雙重上市的中概股將迎來估值修復機會。（ｃｔ）

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