【ＦＯＣＵＳ】中概大規模退市暫停倒數，未來兩三月方關鍵

【ＦＯＣＵＳ】阿里、百度、京東、拼多多、蔚來……一眾中概股，最早２０２３年被逼摘

牌的靴子落地倒數聲，終於隨中美在臨近懸崖前一步簽署審計監管合作協議，按下暫停鍵，惟接

下來兩三個月才是關鍵。



＊１５９預摘牌公司最早明年臨大限＊



從特朗普２０２０年１２月簽署《外國公司問責法（ＨＦＣＡＡ）》，到美國證監會

（ＳＥＣ）今年３月首次揭 盅５家預摘牌名單，引發中概股「黑色星期四」；迄今至少

１５９家在美上市中概股，頭頂強制退市的達摩克利斯之劍。

據ＨＦＣＡＡ，若ＰＣＡＯＢ連續三年無法審查中概股審計底稿，將對其祭出證券交易禁令

，原本有２０２１年、２０２２年、２０２３年三個財報緩衝期的中概股，因參眾兩院相繼通過

「加速法案」，將連續３年縮短至連續２年，意味上述１５９家中概公司，隨時在明年公布

２０２２年財報後遭禁止交易。

中概大規模退市警報四起，但柳暗花明又一村，中證監、中國財政部、ＰＣＡＯＢ周五

（２６日）晚突宣布達成審計監管合作協議。



＊審計底稿講究多，雙方口徑有別＊



中證監表示，美方須「通過中方監管部門獲取」審計底稿等文件，在中方「參與和協助下」

對會計師事務所相關人員開展訪談和問詢。ＰＣＡＯＢ則指，有權「自行選擇」其檢查和調查的

公司、審計業務和潛在違規行為，而「無需諮詢」中國當局，也無需中國當局提供意見。

有別坊間誤解ＰＣＡＯＢ審查中概公司的「帳本」，協議指定的「審計底稿」到底為何？據

ＰＣＡＯＢ的說法，其通常包括：上市公司總賬目及摘要、公司帳戶及交易明細、公司組織結構

及投資者所有權信息、支持審計人對公司交易及管理層對相關交易決策的評估的證據、公司對財

務報告內部控制有效性的信息等。

值得一提的是，由於ＨＦＣＡＡ並非針對單一中概公司，而是司法管轄區，ＰＣＡＯＢ就強

調，其必須能夠進行「全面的」審查和調查，換言之不是「部分」審計底稿。



＊香港成另類贏家，中美未到攤牌＊





鑑於ＰＣＡＯＢ已於去年裁定，中國當局採取的立場「完全阻止其在中國大陸和香港兩個司

法管轄區進行審查和調查」，並將於今年底再次做出評估決定；按ＰＣＡＯＢ預計９月中旬前往

香港啟動中概股審計底稿審查，理論上或必須在兩個多月內完成，隨後用幾周時間起草決定並讓

董事會投票批准。

換言之，中概股的退市風險能否完全消除，有無條件迎來真正的反彈行情，接下來兩三個月

才是關鍵。可以預期，未來仍將有中概股到港二次上市或雙重主要上市，加上香港今次獲選定為

審計底稿的集中地和審查現場，再顯獨特地位，可謂另類贏家。而審計合作協議的簽署亦證實，

中美遠未到攤牌時。

